Depuis plus de dix mois maintenant, la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Malgré les appels à la résolution du conflit par la voie diplomatique, les deux parties sont toujours autant engagé dans les combats sur le terrain causant ainsi des pertes en vies humaines dans les deux camps. Depuis que la guerre a démarré, des soldats provenant de plusieurs pays ont choisi de se rendre en Ukraine pour combattre aux côtés des forces nationales. Récemment, les médias occidentaux ont annoncé le décès d'un soldat australien.

Mauvaise nouvelle pour la famille d'un soldat australien. Sage O'Donnell, 24 ans, puisque c'est de lui qu'il s'agit s'est rendu en Ukraine pour combattre aux côtés des forces du pays de Zelensky et "défendre la liberté" en Ukraine. Malheureusement les choses ne se sont pas passés comme prévu et le soldat australien Sage O'Donnell a perdu. L'information qui a été rapportée par plusieurs médias dont le DailyMail a été confirmée par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce selon le médias britannique.

La mère du jeune soldat après l'annonce de la nouvelle est inconsolable et s'est confiée aux médias qui ont rapporté ses impressions. "Sage est mort au combat en défendant la liberté du peuple ukrainien. Sage a toujours cru en la défense du pays, du peuple et du droit à la liberté", a déclaré la mère du soldat qui s'est éteint sur le champ de bataille. "Sage a choisi d'agir en raison de son empathie pour le peuple ukrainien et de l'injustice qui se produit. Il est tombé amoureux de l'Ukraine et de sa culture, et a été touché par la gentillesse et l'hospitalité au sein de sa nouvelle communauté", a poursuivi la mère de famille.