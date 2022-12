En février 2023, cela fera un an, que la campagne militaire russe a démarré en Ukraine. Moscou continue d'attaquer le pays voisin à l'aide de ses missiles. C'est ce qu'a déclaré ce lundi 05 décembre 2022, le porte-parole de l'armée ukrainienne Iouri Ihnat. "Des missiles ont déjà été tirés" a laissé entendre le militaire. Pour l'instant il n'y a aucune précision sur d'éventuelles victimes ou des dégâts causés par ces engins de guerre sur le territoire ukrainien. Le pays a actionné sa défense anti-aérienne. Ce qui s'explique par les explosions entendues dans le ciel selon certains médias locaux.

Moscou attaque les installations énergétiques du pays

Le directeur de cabinet du chef de l'Etat ukrainien Andry Yermak, a invité ses compatriotes à ne pas "ignorer" les alarmes. En effet, des sirènes d'alarme ont résonné à Kiev , la capitale et dans plusieurs autres villes du pays. Ces sirènes incitent les civils à s'orienter vers les abris sûrs. Les populations sont confrontées dans cette période hivernale à un manque de chauffage dû aux coupures d'électricité. En effet, Moscou attaque les installations énergétiques du pays depuis plusieurs semaines.

Selon les Etats-Unis, la guerre en Ukraine a déjà fait 200.000 morts parmi les soldats. “Le nombre de soldats russes et ukrainiens tués ou blessés depuis l’invasion du 24 février a probablement atteint les 200 000 unités. Bien plus de 100 000 soldats russes ont été tués ou blessés dans cette guerre, et l’Ukraine a probablement souffert d’un nombre de victimes similaires.” déclarait début novembre , le général de l’armée des États-Unis, Mark A. Milley selon les propos rapportés par le Washington Post. Les victimes civiles tourneraient autour de 400.000.