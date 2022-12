Le président français Emmanuel Macron a appelé à éviter "toute escalade incontrôlée" du conflit en Ukraine. "Nous avons toujours maintenu la même position : aider l'Ukraine à résister, à ne pas faire de compromis et à éviter toute escalade incontrôlée du conflit", a déclaré M. Macron jeudi à l'issue de discussions avec le président américain Joe Biden à Washington. La conférence de presse des présidents est diffusée par l'Élysée sur son compte Twitter. Les États-Unis et la France réaffirment leur soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine et apporteront toute l'aide nécessaire. C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion entre les présidents Joe Biden et Emmanuel Macron.

"Ils confirment le soutien continu de leurs pays à la protection par l'Ukraine de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, y compris en fournissant à l'Ukraine une assistance politique, humanitaire, économique et sécuritaire aussi longtemps que nécessaire", est-il indiqué dans le document. En particulier, il s’agit de "l'intensification des livraisons de systèmes de défense aérienne et d'équipements nécessaires pour restaurer le système énergétique de l'Ukraine". Par ailleurs, les interlocuteurs ont l’intention de continuer de fournir un soutien budgétaire direct à l’Ukraine, ainsi que d’appeler "les institutions financières internationales à accroître leur soutien financier" de leur côté.

Selon le texte, les États-Unis et la France se coordonneront avec leurs partenaires pour aider Kiev, notamment lors d'une conférence internationale à Paris le 13 décembre. Washington et Paris ont également déclaré qu’ils étaient déterminés à "faire face aux conséquences graves" de l'offensive russe en Ukraine, notamment "en travaillant avec la communauté internationale pour renforcer la résilience aux perturbations alimentaires et énergétiques". (Tass)