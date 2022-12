La campagne militaire russe en Ukraine se poursuit. En février 2023, cela fera un an , que cette "opération spéciale" se déroule avec son cortège de morts et de déplacés. Hier vendredi, les forces russes ont encore bombardé massivement plusieurs régions ukrainiennes. Ce qui a provoqué des coupures d'électricité. Les services d'urgence s'attèlent à effectuer des réparations. Dans la même journée, le président Vladimir Poutine, a rencontré les commandants des forces armées russes. Une rencontre qui lui a permis de recueillir leurs avis sur les opérations militaires en Ukraine, à court et à moyen termes.

"J'aimerais entendre leurs propositions sur nos actions"

"Nous allons écouter les commandants (...), j'aimerais entendre leurs propositions sur nos actions à court et moyen termes" a déclaré le président russe. La réunion avec les hauts gradés russes s'est déroulée au quartier général du commandement interarmées. L'emplacement de ce QG n'a pas été révélé. Dans une vidéo diffusée par la présidence russe on voit Vladimir Poutine, assis à une grande table ronde avec Sergueï Choïgou, le ministre de la défense, Valeri Guerassimov, le chef d'état-major des forces armées russes et plusieurs autres personnes.

"Crimes de guerre"

Selon Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, Poutine a passé la journée dans ce quartier général du commandement interarmées. Les bombardements russes d'hier vendredi ont provoqué l'ire de l'Union européenne. Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Ue a condamné des "attaques cruelles et inhumaines" contre la population. Il s'agit selon lui de "crimes de guerre". L'Union européenne a d'ailleurs pris de nouvelles sanctions contre la Russie.