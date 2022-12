C'est un conflit qui dure depuis février 2022. La campagne militaire russe en Ukraine a déjà fait plusieurs morts aussi bien dans les rangs des soldats russes qu'ukrainiens. N'est-il pas temps de mettre fin à cette guerre que l'homme fort de Moscou trouve longue? La réponse appartient certainement aux deux camps, mais le président russe est disposé à trouver un accord. Il l'a fait savoir hier vendredi lors d'un sommet régional à Bichkek au Kirghizistan. "Comment pouvons-nous trouver un accord? Quelles sont les garanties? C'est la question...J'ai déjà dit de nombreuses fois que nous sommes prêts à ces arrangements, nous sommes ouverts, mais cela nous oblige à réfléchir pour savoir à qui nous avons affaire" a déclaré le dirigeant russe.

"Cela soulève évidemment la question de la confiance"

En effet, les récents propos de l'ex-chancelière allemande Angela Merkel sur l'accord de Minsk en 2014, rendent Moscou un peu plus prudent. Vladimir Poutine n'a d'ailleurs pas caché sa déception indiquant qu'il était désormais difficile de donner sa confiance. "Cela soulève évidemment la question de la confiance. Et la confiance est quasiment à zéro après de telles déclarations" a déclaré le chef du Kremlin. Angela Merkel avait affirmé que l'accord de Minsk signé sous l'égide de l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, visait à donner du temps à l'Ukraine. Et Kiev en a profité comme on le voit aujourd'hui.

"L'Ukraine de 2014-2015 n'est pas l'Ukraine d'aujourd'hui (...) Comme on l'a vu début 2015, Poutine aurait pu facilement l'écraser à l'époque" a laissé entendre l'ex-chancelière allemande. L'accord de Minsk est une entente entre l'Ukraine et la Russie, qui a permis de mettre fin à la guerre dans le Donbass. Le Donbass est un bassin houiller de l'Est de l'Ukraine bordé au sud par la mer d'Azov. Pour Poutine, la Russie aurait peut-être dû commencer sa campagne militaire en Ukraine un peu plus tôt.