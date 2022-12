Un avaleur d’épées, une légende dans son domaine, fait face actuellement à un grave problème de santé. Il s’agit de Scott Nelson, un homme de 59 ans qui donne des spectacles au cours desquels il avale des épées. Actuellement, il se trouve dans l’incapacité d’exercer sa profession puisqu’il est hospitalisé. Et pour cause, pendant un entrainement, il aurait percé son abdomen, son foie et aurait perdu une partie de son poumon. Pour lui permettre de guérir de ses blessures, une page de soutien a été créée en son nom.

Selon les médias qui rapportent l'information, le blessé a confirmé son état de santé en déclarant que cinq épées l'avaient blessé à l'abdomen pendant un entrainement dans une maison de production. Cependant, le producteur exécutif du lieu du spectacle a estimé que qu’il ne s’agit pas d’un accident mais plutôt d’autres problèmes de santé pour lesquels l'homme qui avale des épées a été transporté d’urgence vers un hôpital de Washington DC.

Les médecins qui l’ont reçu et lui administrent des soins étaient sceptiques sur sa guérison. Ils ne pensaient pas qu’il allait s’en sortir. Pour le sauver, ils ont dû lui retirer une partie de son poumon. Avec la dur épreuve qu'il traverse, Nelson Scott a des difficultés à consommer des aliments solides. Selon eux, ils ne consomment que des aliments liquides depuis un mois.