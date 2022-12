En 2016, Austin Harrouff, un jeune étudiant américain de 19 ans, assassinait un couple marié en Floride. Les victimes s'appelaient Michelle Mishcon 53 ans et John Stevens 59 ans à l'époque des faits. Le jeune assassin a été retrouvé dans l'allée du garage du couple, rongeant le visage de John Stevens; alors que ce dernier gisait dans le sang. Les adjoints du shérif ont décrit comment l'étudiant grondait comme un chien et avait une force anormale. Plusieurs policiers ont dû s'associer pour le retirer de sa victime dont il mordillait le visage. Cet acte horrible a marqué les esprits aux Etats-Unis. 5 ans après les faits on apprend que le cannibale pourrait regagner sa liberté.

Il pourrait sortir dans 6 mois

En effet, un tribunal a rendu un verdict en faveur d'Austin Harrouff en début de semaine. Il l'a déclaré non coupable pour cause de folie. L'étudiant, désormais âgé de 25 ans sera donc placé dans un établissement de santé mentale sécurisé. Il pourrait être libéré dans 6 mois. Ce qui éveille les inquiétudes des proches des victimes. Ils sont scandalisés. Cindy Mishcon, la sœur de Michelle a déclaré au New York Post que les procureurs leur avaient dit que Harrouff pourrait sortir d'un hôpital de réadaptation mentale quelques mois seulement après le verdict controversé du tribunal lundi. Interrogé par le DailyMail, la procureure adjointe de l'Etat de Floride Anastasia Norman a indiqué qu'elle ne saurait dire avec certitude quand est-ce que l'assassin cannibale sera libéré.

"Dieu et les démons lui parlaient"

"Nous ne savons pas combien de temps il restera là-bas, cela ne dépend pas de nous et dépend des médecins de l'établissement", a t-elle déclaré. Lors de l'audience du lundi, Cindy Mishcon, également avocate a expliqué de manière méthodique pourquoi elle ne croyait pas que le meurtrier souffrait de folie au moment des faits. Les parents d'Harrouff ont de leur côté affirmé qu'il était mentalement instable. Le cannibale lui-même a déclaré qu'il ne se souvenait pas des détails des meurtres mais croyait que Dieu et les démons lui parlaient alors qu'il attaquait le couple.