Femi Olaleye, un médecin nigérian exerçant à Lagos est accusé de viol sur la nièce de son épouse. Au tribunal, cette dernière a témoigné contre lui. Elle a révélé que le mari la droguait tous les soirs pour avoir la liberté de commettre le viol sur la mineure de 16 ans. Les faits se sont déroulés de mars 2020 à novembre 2021 dans leur résidence à Lagos selon les déclarations Aderemi Faley épouse Olaleye. Un procès concernant un viol sur mineur s'est ouvert ce lundi 19 décembre 2022 au tribunal de Lagos.

À la barre le nommé Femi Olaleye, un médecin et directeur général de la Fondation Optimal Cancer est accusé de délits sexuels et de violences domestiques. Le tribunal a requalifié l'affaire en deux chefs d'accusation. Il s'agit de profanation d'un enfant et d'agression sexuelle par pénétration. Mais ce qui l'accable, c'est le témoignage de son épouse. Aderemi Faley a raconté au tribunal que son mari lui donnait chaque soir de l'aspirine junior et du Phenergan. «Femi me donne des médicaments tous les soirs et il prétend que c'est l'aspirine junior qui évitera les caillots sanguins parce que j'aurai bientôt 50 ans. Monseigneur, peut-être qu'un examen médical devrait être effectué sur moi. Parfois, il me donne aussi du Phenergan en me disant que je travaille si dur que Phenergan m'aidera à détendre mes nerfs », a-t-elle déclaré. L'épouse de l'accusé a poursuivi son témoignage en déclarant qu'il lui donnait ces substances pour l'endormir afin de violer sa nièce à elle. Elle raconte que les faits qui remontent de mars 2020 à novembre 2021 dans leur résidence du Maryland à Lagos sont d'une atrocité déconcertante. «Femi l'a abusée sexuellement, il l'a initiée à la pornographie… et est passée au sexe oral", a-t-elle ajouté.

La victime est la nièce de Aderemi Faley qui est venue habiter chez eux après le décès de la mère du témoin. La mineure a rejoint le couple en 2019 à l'âge de 15 ans et c'est après quelques mois plus tard que le mari a commencé à l'agresser sexuellement alors qu'elle avait 16 - 17 ans. Cette dernière a avoué à sa tante les délires sexuels auxquels elle se livrait avec le médecin. Une plainte a été déposée et l'homme a été interpellé le 30 novembre 2022. Il plaide non coupable et obtient une caution de 50 millions de nairas avec deux cautions d'une somme similaire par la suite. Il est néanmoins placé en détention provisoire à la prison d'Ikoyi en attendant l'accomplissement de ses conditions de libération sous caution.