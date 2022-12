En Ouganda, un garçon de deux ans a été victime de quelques minutes de traumatisme mais a miraculeusement survécu. Et pour cause, il été avalé à moitié par un hippopotame avant d’être recraché vivant. L’incident s’est produit dans un lac dénommé Edward. Juste après qu’il soit recraché, l’enfant a été conduit à l’hôpital pour recevoir des soins et a été vacciné contre la rage. La police de la localité alertée après l’incident à inviter les populations environnantes à rester vigilantes avec les hippopotames.

Dans les faits, le Daily Telegraph rapporte que le petit Paul Iga jouait près de chez lui à la périphérie du lac lorsqu’il a été attaqué. Il sera surpris par l’animal qui l’a attrapé par la tête et l’a avalé à moitié. L’enfant est resté coincé dans la gueule de l’hippopotame qui s’était éloigné du bord du lac jusqu'à 800 mètres environ. Cela s’est passé en un éclair avant qu’il ne recrache miraculeusement le garçon. Mais ce retournement de situation n’était pas un hasard.

Selon la police, l’animal a dû céder parce qu’un homme sur place a commencé par lui lancer des pierres par saccade afin de l’obliger à relâcher l’enfant de sa gueule. "Il a fallu la bravoure d'un certain Chrispas Bagonza, qui se trouvait à proximité, pour sauver la victime après avoir lapidé l'hippopotame et l'avoir effrayé, l'obligeant à libérer la victime de sa bouche", a précisé la police.

Par le biais d’un communiqué, les forces de sécurité de l’Ouganda ont précisé que c’est la première fois qu’un incident du genre a lieu dans la région où un hippopotame attaque quelqu'un dans le lac. Ainsi, pour que cela ne se reproduise plus, elles ont conseillé aux habitants de faire attention dans les environs. L'enfant de deux blessé au cours de l'attaque a survécu selon les médias qui rapportent l'information.