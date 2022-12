A Las Vegas aux États-Unis, une femme du nom de Sarah Richards a été mise aux arrêts pour avoir volé une montre Rolex. Pour passer inaperçu, cette dernière a préféré cacher l’objet volé dans sa partie intime. La mise en cause ne serait visiblement pas inconnue des services de police américain. A en croire 8 News Now, elle est attendue à une audience préliminaire dans une autre affaire où elle faisait face à des accusations de vol résidentiel et de cambriolage.

Selon les confidences qui ont été faites par la victime du vol, la femme aurait insisté alors qu’ils étaient ensemble pour qu’il enlève sa montre. Il s’est alors plié à la demande de la jeune femme et a enlevé la montre. Il confie aux policier avoir mis la montre sous son oreiller après l’avoir enlevé. La femme a insisté pour qu’il continue de boire du vin. Quand il a remarqué la disparition de la montre, la femme aurait paniqué et est partie. C’est alors que l’homme l’a rattrapé dans le hall et alerté la sécurité avant l’arrivée de la police. Dans un premier temps, les agents de police n’ont rien trouvé sur elle après la première fouille. La montre a finalement été retrouvée après une fouille approfondie dans ses parties intimes.