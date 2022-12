En Australie, une fille de 5 ans a sauvé la vie de son petit frère après un accident qui a coûté la vie à leurs parents. Cindy Braddock âgée de 25 ans, mère de trois enfants dont le premier est une fille de cinq ans et les deux derniers sont des garçons âgés de 2 et 1 ans a perdu la vie dans un accident de circulation. Jake Day âgé de 28 ans, père de cette famille est également décédé dans les mêmes circonstances. Les deux parents ont été déclarés morts sur les lieux de l'accident d'après la police.

À travers un communiqué, la police d'Australie-Occidentale informe que le Land Rover Discovery de cette famille de cinq personnes avait été retrouvé mardi matin à Kondinin, à environ 280 kilomètres (174 miles) à l'est de la capitale de l'État, Perth. Les trois enfants du couple disparu ont tous survécu à l'accident. Ils ont été retrouvés dans ce qui restait de la voiture dans une chaleur excessive plusieurs heures après le drame. En effet, Jake Day, sa femme et ses enfants n'avaient plus donné des signes de vie depuis le jour de noël où leur absence a été remarqué lors d'un événement.

Selon les déclarations de Michael Read, un parent, à la presse locale, la fillette de 5 ans aurait sauvé la vie de son petit frère en le libérant de son siège enfant. ‹‹ S'il n'y avait pas eu l'enfant de 5 ans qui avait défait la boucle du siège d'auto de l'enfant d'un an, il ne serait pas avec nous aujourd'hui ››, a-t-il affirmé. Ayant passé plus de 50 heures sous une chaleur de 30 degrés Celsius, les enfants ont été transportés à l'hôpital dans un état de déshydratation sévère. Ils présentent également des blessures qui ne sont pas graves.