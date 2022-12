Une triste nouvelle. Le monde du cinéma est une nouvelle fois en deuil. Pour cause, un célèbre acteur américain s'est éteint le 29 Novembre dernier. Brad William Henke, puisque c'est de lui qu'il s'agit est décédé à l'âge de 56 ans selon les publications de plusieurs médias internationaux. Avant d'embrasser une carrière d'acteur dont le rôle le plus important est celui de l'officier pénitentiaire Desi Piscatella dans la série "Orange Is The New Black", Brad William Henke était un ancien joueur de football américain.

Encore un acteur qui est mort. Brad William Henke, un ancien joueur de football professionnel s'est éteint le 29 Novembre dernier. Pour le moment les causes du décès de l'acteur n'ont pas été révélées. Mais selon les publications des médias, l'acteur serait mort dans son sommeil. La nouvelle du décès a été confirmée par l'agent de l'acteur. "Brad était un homme incroyablement gentil d'une énergie joyeuse. Acteur très talentueux, il aimait faire partie de cette communauté… et nous l'aimions en retour. Nos pensées vont à sa femme et à sa famille", a affirmé Matt DelPiano, l'agent de l'acteur.