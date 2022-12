L’opposant béninois Frédéric Joël Aïvo s’est adressé au peuple béninois à travers une publication ce vendredi 30 décembre 2022 sur sa page Facebook. Il a présenté ses vœux du nouvel an à la population béninoise. Le professeur de droit constitutionnel a prié de toutes ses forces « l’Eternel d’exaucer notre vœu commun pour 2023 » qui sont « l’apaisement de notre pays et la concorde entre les citoyens malgré nos différences ». Il a exprimé son besoin de revoir le peuple béninois le plus tôt possible. C’est pourquoi, il s’est adressé à chacun des Béninois, «au Bénin comme à l’étranger », il leur renouvelle sa gratitude pour leurs prières, leur « soutien fraternel et pour l’attention constante » dont ils le couvrent dans ces circonstances.

Il faut rappeler que le Professeur Frédéric Joël Aïvo a été condamné par la Cour de Répression des infractions et du terrorisme (Criet) le mardi 07 décembre 2021 a vingt (20) ans de prison ferme avec une amende de 45 millions francs CFA. La Cour a reconnu le professeur de droit constitutionnel coupable de blanchiment de capitaux et de complot contre la sûreté de l’Etat. Signalons qu’avant le verdict de la Criet, le Procureur spécial auprès de la haute juridiction a déclaré que ses réquisitions s’articulent autour de deux faits notamment les faits de complot contre l’autorité et celui de blanchiment de capitaux.