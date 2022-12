L’homme fort du Kremlin n’a pas l’intention de présenter de vœux de fin d’année à certains dirigeants occidentaux. Le message assez clair a été rendu public par le porte-parole de la présidence russe ce vendredi 30 décembre. La Russie a ciblé notamment le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président américain Joe Biden. « Ces homologues ne nous envoient aucuns vœux. De fait, nous n'avons aucun contact avec eux. Et compte tenu des actes inamicaux qu'ils entreprennent en permanence, le président ne leur enverra pas de vœux », a martelé pour sa part Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe.

Le président russe présentera par contre ses vœux aux dirigeants qui sont assez proches de Moscou. Il s’agit du président chinois Xi Jinping, du turc Recep Tayyip Erdogan, du Syrien Bachar al-Assad, du vénézuélien Nicolas Maduro, ainsi que le Premier ministre indien Narendra Modi. Notons que ce vendredi, le président russe Vladimir Poutine a également manifesté le désir de renforcer ses liens avec certains pays tels que la Chine. Il a profité d’une rencontre virtuelle avec son homologue asiatique pour faire savoir qu’il voudrait renforcer la coopération militaire avec la Chine.

Renforcer la coopération avec la Chine

Ce fut aussi l’occasion pour lui de louer la « résistance » de Moscou et de Pékin face aux « pressions » occidentales. « Dans le contexte des pressions sans précédent et des provocations de l'Occident, nous défendons nos positions de principe », a déclaré le président russe Vladimir Poutine ce vendredi. Rappelons que ces différentes déclarations interviennent dans un contexte de guerre en Ukraine. Les relations entre la Russie et les pays occidentaux sont assez dégradées depuis le début de ce conflit.