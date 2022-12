Une autre forme d’escroquerie semble prend corps au Nigéria. Dans le cas présent, ce sont des couples qui s’entendent et opèrent ensemble. En quoi consiste leur mode d’opératoire? Ils se servent d’internet pour piéger des hommes puis leur soutirent de l’argent. C’est un activiste nigérian qui à travers un post sur Facebook ce mardi 13 décembre, a dénoncé cette pratique. Sur la toile, les internautes ont commenté la publication de différentes manières. Si certains ont critiqué l’activiste, d’autres s’inquiètent déjà.

Selon Israel Joe, l'activiste en question, le mari et sa femme jouent chacun leur rôle. Dans un premier temps, c’est le mari qui identifie la victime. Puis il demande ensuite à sa femme de se faire courtiser et la femme prend donc la relève. Cette dernière entre donc en jeu pour finalement se faire inviter dans un hôtel. Une fois que le rendez-vous est conclu, la femme s’y rend. Le mari intervient finalement et menace la victime qu'il accuse de courtiser une femme en couple et exige un paiement contre son silence.

Une fois qu’il se fait passer pour le mari trompé, ce dernier accuse l’homme piégé de vouloir coucher avec sa femme. Il exige donc qu’il lui verse des millions de dommages et la victime n’a plus beaucoup de choix en ce moment (surtout s'il est lui-même marié). Pour l’activiste, comme les autres, cette escroquerie a été mise en place à cause de la pauvreté qui s’étend dans la société. C’est une autre forme d’arnaque qui vient s’ajouter à celles qui existent déjà. Vigilance donc aux hommes !