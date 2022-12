Le président ukrainien Zelensky est en route pour Washington, a rapporté mardi la chaîne CNN. "Le président ukrainien quitte son pays et, selon deux sources, il est déjà en route pour venir ici [à Washington]", est-il indiqué. Le site Axios a fait savoir que le président ukrainien se rendrait dans la capitale américaine le 21 décembre et prononcerait un discours à une réunion conjointe de la Chambre des représentants et du Sénat. Il devrait remercier les législateurs pour les milliards de dollars d'aide militaire à l'Ukraine et demander d’augmenter les ressources financières débloquées à Kiev selon Tass. Le site rappelle que ce sera la première visite de Volodymyr Zelensky aux États-Unis depuis février. Par ailleurs, selon CNN, le dirigeant ukrainien rencontrera son homologue Joe Biden. Plus d'informations dans nos prochaines parutions.