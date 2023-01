Dans son livre intitulé ''Le Suppléant'', le Prince Harry a fait certaines révélations qui ont suscité une indignation totale dans le rang des talibans de la province de Helmand, dans le sud-ouest de l'Afghanistan. Ils veulent entamer une poursuite judiciaire contre le Prince Harry, deuxième fils du roi d’Angleterre, Charles III, parce que ce dernier a déclaré qu'il a tué 25 talibans lorsqu'il était en mission en Afghanistan et que l'élimination de ces talibans était comme éliminer "des pièces d'échecs" sur un échiquier. Ses commentaires sur les talibans qu'il a tués n'ont pas plus aux nouveaux leaders d'Afghanistan. « Il me paraissait essentiel de ne pas avoir peur de ce nombre. Donc le nombre pour moi c'est 25. Ce n'est pas un chiffre qui me remplit de satisfaction, ni qui m'embarrasse ».

« Je m'étais fixé comme objectif, dès le premier jour, de ne jamais me coucher avec des doutes sur le fait que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais tiré sur des talibans et uniquement sur des talibans, sans civils à proximité. Je voulais rentrer en Grande-Bretagne entier, mais plus encore, je voulais rentrer chez moi avec ma conscience intacte », peut-on lire dans le livre du prince Harry ''Le suppléant'' qui sera publié le mardi 10 janvier 2022 aux éditions Fayard et rapportés par le média britannique The Telegraph. En effet, ces révélations concernent sa mission lors de son deuxième déploiement en Afghanistan.