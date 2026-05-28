Guerre en Ukraine : les Européens redoutent un « piège » diplomatique de Moscou

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a appelé jeudi les États membres à éviter toute division sur la question d’un éventuel médiateur européen dans la guerre en Ukraine. La responsable européenne s’exprimait à Limassol, à Chypre, en marge d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE consacrée notamment au conflit ukrainien et aux relations avec la Russie.
Selon Kaja Kallas, le débat autour de la personne chargée de dialoguer avec Moscou risquerait de détourner les Européens de leur objectif principal, à savoir accroître la pression sur la Russie pour obtenir des négociations jugées crédibles par Kyiv et ses alliés. « Ne tombons pas dans ce piège », a-t-elle déclaré devant la presse.
Les ministres européens refusent une position de neutralité
Plusieurs responsables présents à Chypre ont défendu une ligne commune face au Kremlin. Le ministre estonien des Affaires étrangères, Margus Tsahkna, a estimé qu’un rôle de médiateur placerait l’Union européenne dans une position de neutralité incompatible avec son soutien politique et militaire à l’Ukraine.
Le chef de la diplomatie lituanienne, Kestutis Budrys, a lui aussi plaidé pour un renforcement des sanctions et des pressions diplomatiques contre Moscou plutôt qu’un débat institutionnel sur la désignation d’un interlocuteur européen.
Les discussions interviennent alors que plusieurs capitales européennes cherchent à coordonner leur stratégie avant d’éventuels échanges directs avec la Russie. D’après les déclarations relayées par Reuters et Euronews ce 28 mai, les ministres réunis à Chypre considèrent qu’une absence d’unité profiterait directement au Kremlin.
La proposition autour de Gerhard Schröder rejetée
Les déclarations de Kaja Kallas surviennent quelques semaines après des propos du président russe Vladimir Poutine autour d’un possible rôle de l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder dans de futures discussions avec l’Europe. Cette hypothèse avait été fraîchement accueillie dans plusieurs États membres de l’UE en raison des liens de longue date entre l’ex-dirigeant allemand et des entreprises énergétiques russes.
Quelques jours avant la réunion de Limassol, Kaja Kallas avait déjà averti que l’Union européenne ne devait pas réclamer de discussions avec Moscou sans position commune clairement définie. Depuis sa prise de fonctions à la tête de la diplomatie européenne, l’ancienne Première ministre estonienne défend une ligne ferme envers la Russie et soutient le maintien des sanctions européennes.
L’Union européenne doit encore examiner dans les prochaines semaines de nouvelles mesures de soutien à l’Ukraine ainsi que d’éventuels dispositifs supplémentaires contre l’économie russe, selon le calendrier des réunions du Conseil européen.
9 réflexions au sujet de “Guerre en Ukraine : les Européens redoutent un « piège » diplomatique de Moscou”
Poutine le peureux , roule en Trller maintenant, bonne occasion pour le capturer et l’emmener prendre un pot avec Pryggogine…Il va se cacher dans son train
« C’EST DU TROLLING. Et Poutine n’est pas mauvais, à ce petit jeu » Je dirais même plus « c’est même l’un de ses sports favoris », avec les escapes games dans ses bunkers 🙂 et le bombardement de civils
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(@_@)
Toi par contre, c’est juste de la bave de crapaud traduite en mots pas toujours compréhensibles, d’ailleurs
Il doit y avoir un peu de bile, aussi.
Faudrait faire analyser chez le véto le plus proche
Soit votre commentaire ne veut rien dire soit vous n’avez pas compris le sens du mot « trolling ». Ce n’est pourtant pas très compliqué.
Vous n’êtes pas un troll, vous êtes autiste. Les autistes ne trollent pas, ils croient réellement à leurs élucubrâneries.
L’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder est CONNU pour ses liens étroits avec le Kremlin. En raison de son refus de rompre ses liens avec Moscou après l’invasion de l’Ukraine, il a été déchu de ses privilèges d’ancien chancelier par le Bundestag et ciblé par de nombreuses critiques européennes.
Après son mandat de chancelier allemand, Schröder a occupé des postes à haute responsabilité au sein de plusieurs grandes entreprises énergétiques russes :
– Rosneft : président du conseil d’administration du géant pétrolier russe de 2017 à 2022 (sous la pression internationale)
– Nord Stream AG : président du comité des actionnaires gérant les gazoducs reliant la Russie à l’Allemagne
– Gazprom : pressenti pour rejoindre le conseil de surveillance du géant gazier
Avis aux moudus : CA C’EST DU TROLLING. Et Poutine n’est pas mauvais, à ce petit jeu.
« Kaja Kallas avait déjà averti que l’Union européenne ne devait pas réclamer de discussions avec Moscou sans position commune clairement définie »
Il sont drôles ! Que des comiques … ils sont occupés d’essayer de se mettre d’accord sur une stratégie de négociations axquelles ils ne seront pas invités.
Les Russes ont déjà dit NIET. Les « propos du président russe Vladimir Poutine autour d’un possible rôle de Schröder », c’était juste du trolling, comme il aime le faire !
Dans la tête des Russes, c’est clair : capitulation sans condition. Pas besoin des €urocrades pour ça !
« Pas besoin des €urocrades pour ça »
Pas sûr, Poutine pourrait les inviter. Pour mieux les humilier.
Le calcul de Poutine est que tous ces « €urocrades » disparaitront avant la fin du conflit :
– Kaja Kallas sur un siège éjectable
– Le CDU allemand parle de faire sauter Merz dans les jours qui viennent
– Starmer sur un siège éjectable
– La Mette danoise a déjà démissonné
– Le gouvernement letton est tombé
– Zélensky cerné par le Bureau Anti-corruption
– Ursula la Hyène attendue au tribunal belge, allemand, plus un ou deux autres
Micron a réussi à museler tout le monde sur le dossier Epstein mais ça reste une bombe potentielle.
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