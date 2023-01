Le célèbre chanteur américain 50 Cent a profité d’une interview qu’il a accordée à Big Boy Tv pour annoncer son ambition de reprendre le film 8 Mile. Il s’agit d’une production qui a été sortie en 2002 et qui retrace en partie le parcours de son ami Eminem dans le rap. On retient des précisions du rappeur que l’intéressé est déjà au courant de son projet qui aurait le mérite de remettre sous les projecteurs son parcours.

« Je vais amener '8 Mile' à la télévision. Nous sommes en train d'y travailler. [...] Je pense que cette série est importante pour son héritage et pour que les jeunes générations comprennent son impact », a notamment martelé l’interprète de 50 Cent. De façon plus précise, le long métrage sera transformée en série. De nombreux éléments seront de nouveaux rendus publics sur la vie du rappeur américain Eminem.

Offrir plus de détails...

« Je veux être en mesure de montrer et d'offrir beaucoup plus de détails. Vous verrez ces choses faire surface dans le récit et le tempérament des personnages », a-t-il précisé. Rappelons que, le film 8 Mile a présenté l’histoire d’un jeune Américain du nom de Jimmy Smith Jr. Le film avait eu l’Oscar de la meilleure chanson originale pour son morceau, Lose Yourself en 2003. Pour l’heure, aucune information n’a tout de même filtré sur le casting ou sur la plateforme de streaming sur laquelle la série sera proposée.