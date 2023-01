Anders Fogh Rasmussen, ancien premier ministre du Danemark et ex-patron de l’organisation du traité atlantique nord (OTAN), a exhorté à la résistance contre la recrudescence des autocraties. L’homme politique a lancé cet appel ce mercredi 4 janvier 2023, à l’occasion d’une rencontre avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-Wen. D’après lui, seule l’île a le pouvoir de décider de son futur. « Nous devons renforcer notre lutte contre, ou nos tentatives de contrer, la montée des autocraties » a déclaré l'ancien Premier ministre danois.

Les relations entre les 2 pays se sont fortement détériorées

A en croire Anders Fogh Rasmussen, Taïwan a le « droit d'exister dans la liberté et la paix », mais également de décider de son futur. Notons que les relations diplomatiques entre Taïwan et la Chine se sont fortement détériorées en 2022, avec Pékin qui a publiquement manifesté son intention de prendre le contrôle de l’île pacifiquement ou par la force. En effet, il considère Taïwan comme faisant partie de son territoire. Sur ce dossier, la Chine avait mis en garde les pays occidentaux contre toute ingérence. Cependant, plusieurs pays comme les Etats-Unis ont affiché leur soutien à Taïwan.

Pour rappel, il y a quelques jours, les USA ont donné leur aval pour la vente d’armes potentielle estimée à 180 millions de dollars. L’annonce avait été faite le mercredi 28 janvier 2022, par le département d’État américain. Le communiqué de la diplomatie américaine avait indiqué que : « Cette proposition de vente sert les intérêts nationaux, économiques et de sécurité des États-Unis en soutenant les efforts continus du bénéficiaire pour moderniser ses forces armées et maintenir une capacité défensive crédible ». « La vente proposée contribuera à améliorer la sécurité du destinataire et contribuera au maintien de la stabilité politique, de l'équilibre militaire et du progrès économique dans la région » avait-il ajouté.