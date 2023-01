La ministre allemande de la Défense Christine Lambrecht a présenté sa démission au chancelier Olaf Scholz, a rapporté lundi l'agence DPA, citant une déclaration personnelle de la ministre. Mme Lambrecht a noté que l'attention des médias accordée à sa personnalité et la discussion de ses actions au cours des derniers mois ont relégué au second plan le débat sur les besoins de la Bundeswehr et le développement de l'armée dans l'intérêt des citoyens. "À cet égard, j'ai décidé de quitter mon poste", a déclaré la ministre en exercice.

L'agence DPA note que le chancelier allemand devra maintenant choisir une candidature appropriée "pour l'une des positions centrales du cabinet", dont l'importance a "considérablement augmenté" après le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Selon Der Spiegel, le chef de la Chancellerie fédérale, Wolfgang Schmidt, le coprésident du Parti social-démocrate d'Allemagne Lars Klingbeil, ainsi que l'actuel ministre du Travail et des Affaires sociales de l'Allemagne Hubertus Heil figurent parmi les candidats possibles à ce poste.

Il convient de noter que la future ex-ministre allemande à la Défense a été critiquée ces derniers mois en raison du sous-financement de la base matérielle et technique des forces armées allemandes. De plus, ses bourdes ont fini par susciter les critiques de la presse. Par exemple, dans son discours à peine audible du Nouvel An, diffusé sur les réseaux sociaux et enregistré sur le trottoir sur fond d'explosions de pétards, elle a déclaré qu'"une guerre fait rage au cœur de l'Europe" et qu'elle a pu en tirer de nombreuses impressions particulières, évoquant "beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables". (avec TASS)