Le Nigeria impose des restrictions sur l’exportation d’électricité

Photo de Nikola Johnny Mirkovic sur Unsplash

Face à des préoccupations croissantes concernant la gestion du réseau électrique national, la Commission de Régulation de l’Électricité Nigériane (NERC) a pris des mesures décisives pour limiter l’exportation d’électricité vers le Bénin, le Togo et le Niger. Dans une ordonnance intitulée « Interim Order on Transmission System Dispatch Operations, Cross-border Supply, and Related Matters », la NERC a fixé un plafond de fourniture qui ne doit pas dépasser 6 % de l’électricité totale du réseau à ces nations voisines pour une période initiale de six mois, révisable selon les résultats obtenus.

Cette décision intervient dans un contexte où le Nigeria, malgré ses propres défis en matière d’approvisionnement électrique, continue d’alimenter plusieurs pays voisins. Toutefois, des pratiques de dispatching jugées sub-optimales ont souvent pénalisé les compagnies de distribution locales (Discos), les empêchant de remplir efficacement leurs engagements tarifaires envers les consommateurs finaux. La NERC a exprimé son inquiétude, soulignant que la priorisation des clients internationaux et des clients éligibles en période de pointe n’était ni efficace ni équitable.

Publicité

Pour pallier à ces défis, l’ordonnance exige également de la part de l’opérateur du système et de la Compagnie de Transmission du Nigeria (TCN) la mise en place de procédures opérationnelles standardisées pour améliorer la transparence et l’équité dans les opérations de réseau. L’installation de compteurs Internet des Objets (IoT) à tous les points de prise et de livraison d’électricité est mandatée pour fournir une visibilité en temps réel sur l’offtake agrégé par les clients du réseau.

Parallèlement à ces nouvelles régulations, la TCN a annoncé le début de la construction de deux tours de transmission de 132 kV à la sous-station d’Amukpe, ainsi que des travaux de restauration sur les lignes de transmission double circuit de Benin-Delta et Delta-Oghara de 132 kV. Ces initiatives, qui se dérouleront du 4 au 17 mai 2024, entraîneront des interruptions temporaires de l’approvisionnement en électricité à Benin Disco via certains alimentateurs.

Ces mesures, bien que temporaires, visent à rétablir un équilibre et à garantir que les besoins en électricité du Nigeria ne sont pas compromis par les obligations contractuelles internationales. L’objectif à long terme de la NERC est de renforcer la stabilité du réseau électrique tout en respectant les engagements internationaux, dans une démarche qui se veut plus juste et durable pour tous les utilisateurs du réseau.