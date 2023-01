Une femme germano-irakienne Sharaban K âgée de 23 ans et un Kosovar de 23 ans, Sheqir K, sont accusés d'avoir recherché un sosie de la jeune femme qui se prénomme Khadidja O sur le réseau social Instagram et de l'avoir assassiné. L'information a été rapportée par plusieurs médias internationaux dont The Guardian. Selon cette sources, les procureurs en charge de l'affaire affirment qu'ils avaient l'intention de simuler la mort de la germano-irakienne, Sharaban K qui avait des problèmes avec sa famille.

Triste fin pour Khadidja O, une blogueuse beauté algérienne de Heilbronn, sosie de Sharaban K. Accompagné d'un complice, Sharaban K a mis fin au jour de l'algérienne après l'avoir convaincu de la rencontrer pour raison d'affaires. Dans un premier temps, Khadidja O avait repoussé l'offre comme la multitude de sosies contactés sur les réseaux sociaux par le couple. Un jour, elle accepte finalement des les rencontrer et c'est au cours de leur rencontre que l'irréparable a été commis. Selon la presse, le couple s'est rendu chez Khadidja O. (sosie presque parfait de Sharaban K) en voiture et l'aurait amené dans les bois entre Heilbronn et Ingolstadt pour la tu3r en lui portant plus de 50 coups de couteau.

Sharaban K et Sheqir K ont ensuite transporté le corps dans une Mercedes à Ingolstadt qui a été garée devant la résidence des parents de Sharaban K. Ces derniers ont fait la terrible découverte croyant qu'il s'agissait de leur fille. Mais l'autopsie le lendemain du drame a laissé une porte ouverte aux doutes. Les deux femmes sont de tailles et de teints similaires, avec de longs cheveux noirs et un maquillage épais, ce qui a amené la presse allemande à qualifier l'affaire de "meurtre de sosie". Sharaban K et Sheqir K ont été placés en détention provisoire le 19 août 2022. Ils encourront des peines d'emprisonnement à perpétuité s'ils sont reconnus coupables.

Hier lundi, le bureau du procureur d'Ingolstadt s'est prononcé sur cette affaire. "Les enquêtes nous ont amenés à supposer que l'accusée voulait se cacher en raison d'un différend familial et simuler sa propre mort à cet effet", a déclaré lundi matin Veronika Grieser du bureau du procureur d'Ingolstadt qui confie qu'avant le meurtre de Khadidja O, il y a eu des tentatives avec d'autres sosies qui ont échoué. "En faisant diverses promesses, elle a tenté de provoquer des réunions, qui ont d'abord échoué", a déclaré Grieser. De son côté, la police s'est également prononcée. "L'arme du crime n'a pas été retrouvée, mais les preuves sont accablantes", a déclaré Andreas Aichele, un porte-parole de la police, au tabloïd Bild. "La victime a été tuée de plus de 50 coups de couteau, le visage complètement défiguré."