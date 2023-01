L'invasion de l'Ukraine par la Russie a plongé une grande partie de l'Europe dans une course à l'armement inédit. Les budgets militaires de diverses chancelleries occidentales ont explosé dans le but de parer à toute éventualité. Depuis plusieurs mois, les voisins de la Russie s'activent pour renforcer leur arsenal militaire. C'est notamment le cas de la Pologne. Le pays est présentement entrain de se constituer un arsenal militaire impressionnant et passe ses commandes aux États-Unis et en Corée du Sud.

La Pologne a commandé 180 chars de combat K2 Black Panther sud-coréenne et 360 chars Abrams de fabrication américaine. Les premiers chars K2 Black Panther ont été livrés au pays, il y a quelques semaines. En guise de soutien, la Pologne avait cédé une grande partie de son matériel militaire à l'Ukraine.

Actuellement, l'heure est au renouvellement de l'arsenal militaire et les dirigeants polonais ne lésinent pas sur les moyens. Le budget militaire est estimé à plus de 30 milliards d'euros. En plus des chars, l'armée a acquis de nombreuses pièces d'artillerie, toujours chez ses partenaires sud-coréens et américains.

On dénombre ainsi 212 canons K9, 288 lance-roquettes multiples K239 Chunmoo, 20 lance-roquettes M142 HIMARS. Ces acquisitions vont venir s'ajouter à une production locale qui a déjà fabriqué un grand nombre de pièces. Ainsi donc, Varsovie veut se donner tous les moyens pour optimiser sa défense en cas d'attaque. L'exemple ukrainien a servi de leçon aux dirigeants, raison pour laquelle ils sont entrain de constituer l'une des armées de Terre les plus puissantes d'Europe.