Les États-Unis avaient accusé la Corée du Nord de fournir des armes à la Russie. Ces informations ont été démenties par Pyongyang, ce dimanche 29 janvier 2023. Kwon Jong Gun, directeur général du Département des affaires nord-coréen, a nié cette « rumeur créée de toutes pièces » tout en prévenant les USA qu’ils s’exposeraient à un « résultat vraiment indésirable » s’ils continuaient à la propager. L’officiel nord-coréen a continué en indiquant que : « Essayer de ternir l’image de (la Corée du Nord) en fabriquant une chose qui n’existe pas est une grave provocation qui ne peut jamais être permise et ne peut que déclencher une réaction ».

Wagner désigné comme « organisation criminelle » par les USA

Notons qu’au cours de la semaine dernière, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche, avait publié plusieurs images du renseignement américain qui, selon lui, montrent des wagons russes quittant la Corée du Nord. Ces derniers étaient chargés d'équipements militaires dont des roquettes pour la société militaire privée russe Wagner. Cela avait poussé Washington à désigner l’entreprise d’Evgueni Prigojine comme une « organisation criminelle ». Pour rappel, les propos de Kwon Jong Gun interviennent plusieurs mois après que l’Ukraine a décidé de mettre un terme à ses relations diplomatiques avec la Corée du Nord.

Cette décision avait été prise après que des responsables diplomatiques des deux régions séparatistes ukrainiennes (Donetsk et de Lougansk) eussent affirmé, photo à l'appui, avoir reçu le soutien des officiels nord-coréens. « Nous considérons cette décision comme une tentative de Pyongyang de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine, une violation flagrante de la Constitution de l’Ukraine, de la Charte des Nations unies et des normes et principes fondamentaux du droit international... En réponse à un acte aussi hostile, l’Ukraine déclare une rupture des relations diplomatiques avec la République démocratique populaire de Corée [RPDC]. Les contacts politiques et économiques avec la RPDC ne sont pas effectués, en raison des sanctions internationales imposées à ce pays » avait affirmé le porte-parole du ministère ukrainien des affaires étrangères.