Un grave accident a eu lieu à Dassa-Zoumè entre un bus et un camion. Le bilan provisoire fait par les autorités sur place fait état de 20 morts, certaines personnes étant décédées brûlées dans l'incendie selon certaines sources. L’accident a eu lieu près de SOS village d’enfant. Le bus de la compagnie Baobab express qui se dirigeait vers Cotonou a pris feu. Pour l’heure, les causes et les circonstances de l’accident ne sont pas encore connues et les familles des victimes attendent des explications des responsables sur place.

Cet accident tragique souligne la nécessité de prendre des mesures pour améliorer la sécurité routière au Bénin. La route entre Cotonou et Dassa-Zoumè est le théâtre d’accidents violents, ce qui nécessite des mesures pour améliorer la sécurité des usagers de la route. Cela inclut la mise en place de contrôles de sécurité plus stricts pour les véhicules, la formation des conducteurs pour une meilleure sensibilisation à la sécurité routière, et l'amélioration de l'état des routes pour minimiser les risques d'accidents.

LNT présente ses condoléances aux familles endeuillées. Cet accident est un rappel cruel de la nécessité d'être toujours vigilant sur la route et de prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques d'accidents de la circulation.