La Zone industrielle de Glo-Djigbé-Zè (GDIZ) a obtenu trois (03) certifications ISO dont ISO 9001 : 2015 (management de la qualité), ISO 14001 :2015 (management environnemental) et ISO 45001 :2018 (Système de management de la santé et de la sécurité au travail). L’obtention de ces 3 certifications ISO a été annoncé ce mercredi 25 janvier 2023 dans un communiqué de presse par la Société d’Investissement et de la Promotion de l’Industrie (SIPI-Bénin S.A). ( Lire le communiqué de SIPI-Bénin).

Press Release Gdiz Iso Certification - Fr - 2023 by Rédaction LNT on Scribd