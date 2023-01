L’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) a lancé un appel à manifestation d’intérêt à l'endroit des femmes sur toute l’étendue du territoire national, en vue de sélectionner parmi les candidates, 100 femmes aspirant à la politique au niveau local. Cette sélection des femmes attirées par la politique entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Partenariats Municipaux pour l’Innovation-Femmes en Politique Locale (PMI-FPL). Pour postuler à ce recrutement, le dossier de chaque candidate doit être constitué d'une photo d’identité, d'une copie légalisée du ou des diplôme(s) pour celles qui en détiennent, d'une Photocopie de l’acte de naissance ou Passeport ou CIP en cours de validité, d'une preuve d’appartenance à un parti ou à une organisation communautaire pour celles qui en sont membres.

Il faut également un formulaire de candidature dûment rempli et une lettre d’engagement à signer après la sélection et dont le modèle sera fourni. Quant aux conditions à remplir pour candidater, il faut être âgée de 18 ans au moins, savoir lire et écrire en français, être disponible pour suivre des formations en vue d’une carrière politique au niveau local et être libre de tout engagement envers un autre projet ou initiative qui s’inscrit dans la même démarche. L'Association Nationale des Communes du Benin a notifié dans son communiqué que les candidatures des femmes personnes handicapées sont vivement souhaitées.

Les dossiers de manifestation d’intérêt sont à envoyer en version numérique aux courriels suivants : ganyepmifpl@gmail.com ; sambapmiwill@gmail.com et marieaidii@gmail.com au plus tard le 25 janvier 2023. L'ANCB reste disponible pour tout besoin d'information complémentaire à Abomey-Calavi, rue de l’ATDA ex CARDER en face du service des impôts et à côté du commissariat central (Zoca) de Calavi. Elle peut également être contactée au +229 67 65 77 77 ou +229 67 34 58 92.