Le peuple béninois est allé aux urnes le dimanche 08 janvier 2023 pour élire les députés de la 9ème législature. Après les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale autonome (Cena) et ceux définitifs par la Cour constitutionnelle, l’Union progressiste Le Renouveau a obtenu 53 sièges, le Bloc Républicain a 28 sièges et Les Démocrates ont aussi 28 sièges. Mais dans une interview que le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï a accordé tout recensement à Matin Libre, il a déclaré que les 28 députés obtenus par les Démocrates lors des législatives dernières ne seraient « pas un hasard ».

Pour l’ancien ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la défense nationale, les 28 sièges attribués aux Démocrates montrent que ce parti a accepté un compromis en amont, donc n’est pas désigné par le peuple dans les urnes et que « des fonctionnaires qui ont accepté d’être cooptés en amont ne sont pas désignés par le peuple ». Guy Dossou Mitokpè, responsable à la communication du parti Les Démocrates lors des législatives de 2023 et membre actif de cette formation politique de l’opposition a, dans une publication sur sa page Facebook ce mardi 17 janvier 2023, répondu à Candide Azannaï sans le nommer.

L’ex Secrétaire général du parti Restaurer l’espoir a posé une question ironique adressée à ses fans mais pointant son ancien mentor: « comment un élève qui fait l'école buissonnière, peut-il se moquer d'un élève qui est deuxième ex æquo ? Ko résistance ... Ko le peuple a boycotté... ». Pour lui, le peuple a commencé sa révolution démocratique avec Les Démocrates et que « ce n'est que le début... ».