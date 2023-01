Des partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont lancé dimanche des affrontements avec la police et ont pénétré dans le bâtiment du parlement dans la capitale du pays mais aussi le palais présidentiel et la Cour suprême, rapporte la chaîne Globo. Selon ses informations, la police a utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants. Les militants sont armés de bâtons et jettent des pierres sur les forces de l'ordre. Ils exigeaient la démission du gouvernement du président Luiz Inacio Lula da Silva, dont le mandat a commencé le 1er janvier.

L'Union européenne condamne l'assaut du parlement et des bureaux gouvernementaux au Brésil par les manifestants et exprime son plein soutien au président légitimement élu du pays, Luiz Inacio Lula da Silva. "J'ai été choqué par les actes de violence et l'occupation illégale du quartier gouvernemental au Brésil par des extrémistes agressifs. Je suis en plein soutien au président Lula da Silva et à son gouvernement", a écrit le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, sur Twitter. Le président du Conseil européen Charles Michel a exprimé sur Twitter sa "condamnation absolue" de cet assaut et son "soutien total au président Lula da Silva, démocratiquement élu par des millions de Brésiliens à l’issue d’élections équitables et libres".

