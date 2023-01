La Chine a une fois encore engagé des exercices militaires près de Taïwan. L’annonce a été faite par le ministère taïwanais de la Défense ce lundi. Il s’agit en réalité de plusieurs dizaines d’avions déployés par la Chine ainsi que des navires chinois qui sont près de l’île. Plusieurs de ces avions de chasse ont pénétré dans la zone d'identification de la défense aérienne taïwanaise. Les autorités de l’île n’ont pas manqué de répondre à cette nouvelle initiative en provenance de la Chine. Des avions, des navires de guerre et des systèmes de missiles terrestres ont été déployés «pour répondre à ces activités».

Il ne s’agit tout de même pas de la première activité du genre menée par la Chine. Au cours du mois écoulé, la puissance asiatique s’était adonné à ce type d’exercice avec objectif de « contrer résolument les actions provocatrices des puissances externes et des forces séparatistes pro-indépendance de Taïwan ». La Chine qui revendique fortement son autorité sur l’île ne manque pas de manifester son mécontentement à chaque fois qu’une délégation occidentale effectue une visite à Taïwan.

Délégations étrangères...

C’est le cas de la patronne des Démocrates Nancy Pelosy. Les nouveaux exercices ont été menés alors qu’un groupe d'hommes politiques allemands était à Taïwan. La délégation devrait pouvoir rencontrer la présidente, Tsai Ing Wen, et d'autres hauts responsables du gouvernement. On retient selon les précisions du ministère taïwanais de la Défense que, 57 avions et quatre navires chinois avaient opéré autour de Taïwan au cours des vingt-quatre dernières heures. Près de 30 avions, avaient fait leur entrée dans la zone de défense aérienne de Taïwan.