La situation sanitaire en Chine devient de plus en plus préoccupante et suscite des inquiétudes chez de nombreux Chinois. Alors que les autorités communiquent sur un certain nombre de morts, les disparitions de nombreuses célébrités font croire aux Chinois que le nombre de décès est beaucoup plus élevé. Au nombre de ces dernières figure notamment le footballeur Wang Ruoji, l’acteur Gong Jintang ou encore le scénariste Fu Zucheng. La cause de la mort de plusieurs de ces personnalités n’a pas été révélée. Cependant, selon plusieurs médias internationaux, ces morts suscitent beaucoup d’interrogations sur les réseaux sociaux.

« J'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens sont morts »

D’après le média britannique The Guardian, sur la plateforme Weibo, un internaute a commenté : « Qu'il s'agisse d'académiciens ou de célébrités… ou de mes proches et amis en contact étroit, j'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens sont morts, mais les experts continuent de dire que ce n'était pas le cas ». Notons que ces commentaires interviennent dans un contexte où l’organisation mondiale de la santé (OMS), accuse les autorités chinoises de minimiser le nombre de décès liés au covid-19, dans le pays. Michael Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS avait récemment déclaré que les chiffres communiqués par les dirigeants ne révèlent pas la réalité de la situation.

« Nous pensons que les chiffres actuels publiés en Chine sous-représentent le véritable impact de la maladie en termes d'admissions à l'hôpital, en termes d'admissions aux soins intensifs, et en particulier en termes de décès ». Pour rappel, Pékin avait appelé l’OMS à adopter une position juste sur le covid-19. Le jeudi 05 janvier 2022, un représentant du ministère chinois des Affaires étrangères avait déclaré : « Nous espérons que (...) l'OMS tiendra une position basée sur la science, objective et impartiale et jouera un rôle actif dans la réponse mondiale aux défis de l'épidémie ».