Le Guatemala est en deuil. L'ancien président Alvaro Colom est mort ce lundi 23 janvier 2023. Il était âgé de 71 ans et souffrait d'un cancer de l'œsophage. Cependant, les causes de son décès n'ont pas été communiquées par son cabinet. Le président qui a régné entre 2008 et 2012 était sous les sanctions infligées par les États-Unis pour corruption. C'est la triste nouvelle qui a frappé le Guatemala ce lundi 23 janvier 2023.

Le décès de l'ancien président Alvaro Colom a été annoncé par son ancien ministre de l'intérieur Carlos Menocal «Le président Alvaro Colom est décédé. Je regrette son décès et me joins à la prière pour son repos éternel», a-t-il écrit sur Twitter. L'actuel président Alejandro Giammattei a exprimé sur Twitter ses condoléances à la famille et aux amis de son aîné. Son ex-épouse Sandra Torres, a rendu hommage à l'homme d'État. «Que le noble homme qui a toujours eu le Guatemala dans son cœur repose en paix», a-t-elle écrit. Les causes du décès n'ont pas été évoquées dans l'annonce mais le chef de l'État guatémaltèque de 2008 à 2012 âgé de 71 ans souffrait de cancer de l'œsophage et était suivi depuis peu par ses médecins.

Alvaro Culom est un ingénieur industriel devenu le premier président de gauche du Guatemala en plus de 50 ans. Il est élu en 2007 lors d'un second tour des élections face au général à la retraite Otto Perez Molina. Entré en fonction en janvier 2008, il avait promis de réduire la pauvreté après avoir travaillé avec des réfugiés de la guerre civile dans des hautes terres isolées. En 2018, l'ancien président a été accusé de corruption impliquant une concession de bus publique connue sous le nom de Transurbano. Mais il a nié tout acte répréhensible et l'affaire n'a pas été jugée. En 2021, le département d'État américain l'a inclus dans un rapport au Congrès sur les acteurs corrompus de la région pour le scandale des bus. Il sera alors sanctionné par les États-Unis.