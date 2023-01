Le guitariste britannique Jeff Beck est décédé des suites d'une méningite bactérienne le mardi 10 janvier 2023. La nouvelle a été annoncée sur le site du musicien dans la soirée de ce mercredi. Plusieurs hommages lui ont été rendus par les musiciens et ses fans pour son impact dans le Rock, le Blues et le Jazz.

Les musiciens britanniques perdent une legende. Jeff Beck âgé de 78 ans est passé de vie à trépas des suites d'une courte maladie. Selon un communiqué publié par sa famille sur son site, il a souffert d'une méningite bactérienne soudaine qui l'a emportée. "Au nom de sa famille, c'est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Jeff Beck. Après avoir soudainement contracté une méningite bactérienne, il est décédé paisiblement hier", est écrit sur le site le lendemain de son décès. Selon les explications de sa famille à la presse, l'infection à la méningite n'avait pas été soignée et il en est mort subitement ce mardi. Suite à son décès, des hommages lui ont été rendus. Jagger a publié une vidéo sur Twitter où il le présenté en "homme merveilleux et l'un des plus grands guitaristes du monde".

Gene Simmons a reconnu sa singularité avec sa guitare "Personne ne jouait de la guitare comme Jeff", a-t-il écrit sur Twitter Gene Simmons. Tony Iommi et Paul Young affectés par sa disparition tragique n'ont pas manqué de décrire le musicien qu'il était. Jeff Beck est une légende de rock, blues et de jazz. Il a évolué au groupe les Yardbirds de Jimmy Page et Eric Clapton dans les années 1960. Le musicien qui a remporté huit Grammy awards a impacté son milieu depuis une soixantaine d'années en gardant le flambeau de l'un des meilleurs guitaristes de ces genres musicales qu'il a pratiqués. Il avait lui-même mis sur pied le groupe de hard rock The Jeff Beck Group avec le chanteur Rod Stewart et le guitariste Ron Wood entre 1960 et 1970.