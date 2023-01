Après avoir passé six mois en tant que femme trans, l’influenceur de 33 ans Oli London a décidé de redevenir un homme. Il avait subi une chirurgie faciale pour avoir l’aspect d’une femme. Mais après cette période, il a fait savoir qu’il était désormais plus heureux en tant qu’homme plutôt que femme. L’homme s’était rendu en Turquie pour subir une chirurgie faciale féminine en avril 2022, après avoir lutté avec son identité de genre pendant des années. Cette option avait formellement été critiquée par l’opinion publique.

Il avait déboursé une somme évaluée à plus de 271 000 dollars pour ressembler à des pop-stars coréennes. Selon les prévisions qu’il faisait, il devrait se rendre en Thaïlande pour d'autres opérations de chirurgie sexuelle. Il a finalement décidé de devenir un homme. Selon les confidences qu’il a faites, il aurait été longtemps influencé. « En tant qu'adolescent, j'ai été victime d'intimidation à cause de mon apparence. On m'a dit que j'avais l'air trop féminine et pas comme un « vrai » garçon », avait-il confié.

"J'avais pris la mauvaise décision"

«J'ai passé six mois à vivre en tant que femme transgenre et au début, c'était incroyable. Je pensais que c'était la raison pour laquelle je ne m'étais jamais senti pleinement heureux auparavant. », avait-il confié. « J'envisageais même d'aller en Thaïlande pour une nouvelle opération de changement de sexe, mais je me suis vite rendu compte que je n'étais toujours pas content. », a-t-il ajouté. Pour lui, après avoir vécu pendant six mois dans la peau d’une femme, il s’est rendu compte qu’il n’était toujours heureux. « Après avoir vécu en tant que femme trans pendant six mois, je n'étais toujours pas heureuse et j'ai réalisé que j'avais pris la mauvaise décision. », a-t-il reconnu.