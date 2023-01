Didier Deschamps prolonge son contrat à la tête de l'équipe de France. Il reste entraîneur des Bleus jusqu'en 2026. Le coach a accepté de prolonger son contrat après que la Fédération Française de France (FFF) ait accepté ses conditions. La FFF a annoncé la nouvelle ce samedi 07 janvier 2023 au cours de son conseil fédéral.

Didier Deschamps poursuit l'aventure en tant que sélectionneur de la France de football pour 4 nouvelles années supplémentaires supplémentaires. Le champion du monde 1998 a signé son nouveau contrat avec la Fédération Française de Football après avoir conduit la France à une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive. Le coach arrivé à la tête de la sélection en 2012 a conduit l'équipe de France à des niveaux élevés du football mondial. D'abord, une finale de Coupe d'Europe perdue en 2016 face au Portugal de Cristiano Ronaldo, une deuxième étoile mondiale conquise en 2018 et une victoire en Ligue des Nations avant de perdre la finale aux tirs aux buts du mondial 2022 face à l'Argentine de Lionel Messi. Devant cette performance, le président de la FFF, Noël Le Graët et son comité lui ont accordé une nouvelle fois leur confiance pour conduire les Bleus à l'Euro 2024 en Allemagne et en Coupe du Monde 2026 aux USA, au Canada et au Mexique.

Didier Deschamps entre un peu plus dans la légende de l'équipe de France. Après avoir été le premier entraîneur à conduire la France pour deux finales de Coupe du Monde consécutives, le basque bat le record de longévité à la tête de la sélection des Bleus. Il est également adulé par le public français dont près de 60% considèrent comme le meilleur entraîneur français de tous les temps selon un sondage réalisé par Maxifoot en décembre dernier. Il a disputé 139 matchs avec l'équipe de France pour 89 victoires, 27 nuls et 23 défaites. Pour rappel, Didier Deschamps est le premier capitaine des Bleus à soulever le trophée de la Coupe du Monde et le seul capitaine à brandir la Coupe aux grandes oreilles de la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille en 1993.