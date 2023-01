Au moins 29 personnes ont été tuées jeudi dans l'État mexicain de Sinaloa lors d'une vaste opération de sécurité visant à arrêter Ovidio Guzman Lopez, le fils de Joaquin Guzman, ancien chef du cartel de la drogue de Sinaloa. Le ministre de la Défense, Luis Crescencio Sandoval, l'a déclaré lors d'une conférence de presse vendredi. "Selon les calculs des autorités, 19 délinquants ont été tués [...] et 10 soldats ont donné leur vie dans l'exercice de leurs fonctions", a-t-il déclaré. En outre, 35 militaires ont été blessés et reçoivent le traitement médical nécessaire. Selon les chiffres officiels, 21 suspects dans l'attaque contre les forces de l'ordre ont été arrêtés. Des dizaines d'armes à feu, dont des fusils de gros calibre, ont été saisies.

L'arrestation du fils du baron de la drogue a entraîné une forte détérioration de la situation à Culiacan, la capitale de Sinaloa, avec des fusillades dans les rues et des routes bloquées par des voitures en feu dans plusieurs quartiers. La situation dans la grande ville est désormais sous le contrôle des autorités et les conséquences des affrontements sont gérées. Guzmán López, chef présumé du cartel de la drogue de Sinaloa, a été emmené jeudi soir à la prison de haute sécurité d'Altiplano, à Mexico. Il fait l'objet d'une demande d'extradition vers les États-Unis, où il est accusé d'avoir comploté pour distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine et de la marijuana. Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a déjà exclu son extradition accélérée vers la justice américaine.

L’interpellation de Guzmán López, le 17 octobre 2019 à Culhacán, a déclenché des combats de rue ayant fait neuf morts et plus de 20 blessés. Le même jour, les autorités ont ordonné sa libération afin de ne pas mettre en danger la population.

Joaquin Guzmán s'est échappé de l'Altiplano dans la nuit du 12 juillet 2015 directement de sa cellule par un tunnel de 1,5 km de long creusé à 10 m de profondeur. Il a été capturé lors d'une opération spéciale des Marines dans la ville de Los Mochis à Sinaloa le 8 janvier 2016, et un an plus tard, les autorités mexicaines ont extradé le baron de la drogue vers les États-Unis. En février 2019, un jury du tribunal du district Est de New York l'a déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, et Guzmán a été condamné à la prison à vie à la mi-juillet de la même année. (Tass)