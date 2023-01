Huit ans de prison. C’est du moins la sentence qui a été prononcée ce mercredi contre un Chinois qui est accusé dans une affaire d’espionnage économique aux États-Unis. Le mis en cause appelé Ji Chaoqun aurait foulé le sol américain depuis 2013 avec un visa étudiant. Il lui est notamment reproché d’avoir mis à la disposition de la Chine, des informations sur des profils d'experts américains dans le but de les recruter. Son arrestation est intervenue en septembre 2018. Les personnes dont les noms ont été communiqués à la Chine étaient toutes naturalisées américaines mais étaient originaires de Chine ou de Taïwan.

20 ans de prison pour un autre

Certaines de ces personnes offraient des services dans le secteur de la Défense aux États-Unis. Quatre ans après sa mise aux arrêts, il a été reconnu coupable d'avoir agi illégalement en tant qu'agent d'un gouvernement étranger. Il lui est également reproché d'avoir fait de fausses déclarations, à l'issue d'un procès de deux semaines à Chicago. Les autorités américaines estiment que, le mis en cause aurait commis son acte en collaboration avec un chinois assez connu par les services de défenses américaines. Il s’agit d’un agent de renseignement chinois appelé Xu Yanjun et qui a écopé d’une condamnation de 20 ans de prison aux États-Unis. Il aurait essayé de voler des technologies de sociétés aérospatiales américaine et française.