La Russie constitue une menace sérieuse pour la Suède. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une annonce qui a été faite par le service de sécurité suédois ce mardi 10 janvier. A travers une déclaration, il note qu’en plus de la Suède, certains pays de l’Otan et de l’Europe sont exposés au risque d’espionnage en provenance de la Russie. Ces activités russes seraient de nature à mettre à mal la sécurité nationale dans ces différents pays.

« On peut s'attendre à ce que les activités de renseignement russe et autres activités menaçant la sécurité de la Suède augmentent », indique le service de sécurité suédois avant d’ajouter que « les développements dans le monde extérieur constituent une menace constitutionnelle plus large ». Cette alerte envoyée par la Suède précise que la Russie vise prioritairement trois secteurs dans sa campagne d’espionnage. Il s’agit notamment des systèmes d'approvisionnement en énergie, les télécommunications et le transport de fournitures essentielles.

"Des dommages au reste de l'Europe?"

« Ce sont des secteurs où les attaques contre la Suède pourraient également causer des dommages au reste de l'Europe », a observé le service de renseignement suédois tout en faisant le lien de la situation avec la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine. « La diaspora russe, les institutions et les entreprises en Suède, ainsi que les cyberattaques », seraient autant de moyens que Moscou pourrait exploiter pour atteindre ses fins. Rappelons que ces informations interviennent dans un contexte où la tension entre la Russie et les pays occidentaux ne cesse de monter. La mise à la disposition de l'Ukraine de certains types d'armes par les pays de l'Otan n'est pas du goût de la Russie qui le manifeste très ouvertement.