Le président français Emmanuel Macron a plaidé pour une réponse européenne commune au plan américain massif d'investissements. C’est ce qu’il a signalé ce mardi avant son entretien avec le premier ministre suédois Ulf Kristersson à Paris. Nous avons besoin d’une stratégie "made in Europe" (produit en Europe), a-t-il souligné. Selon M. Macron, l’enjeu consiste à protéger les industries européennes et à minimiser la dépendance stratégique, notamment en créant plus d’emplois et en augmentant la production de l’énergie pure, ce qui est censé permettre à l’Europe de devenir plus compétitive sur le plan économique.

La conversation d’Emmanuel Macron avec Ulf Kristersson se déroule en prévision de la prochaine réunion du Conseil européen qui est attendue les 9 et 10 février. À partir du 1er janvier, la Suède assure la présidence tournante de l’UE. La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) adoptée en été 2022 aux États-Unis accorde de généreuses subventions aux fabricants de voitures électriques, de batteries et d'équipements énergétiques, à condition qu'ils soient fabriqués aux États-Unis. Les dirigeants européens estiment que cette loi pourrait conduire à une nouvelle guerre commerciale transatlantique.