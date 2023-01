La FIFA a publié son rapport final de transfert pour 2022, révélant qu'un record de 20 209 joueurs ont changé de club cette année, dépassant l'ancien record de 18 104 joueurs en 2021. 85,9% des transitions se sont faites sans payer de commission. Les clubs des pays membres de l'UEFA ont également établi un record de dépenses et de bénéfices de transferts, avec un montant total de dépenses de 5,88 milliards de dollars et des bénéfices de plus de 5,549 milliards de dollars. Le football féminin a également établi un record de transferts avec 1 555 joueuses et 1 457 clubs en pourparlers.

Pour rappel, il y a quelques jours, la FIFA a annoncé un autre record, cette fois-ci concernant la coupe du monde. Plus d'un mois après la finale de la Coupe du monde qui a vu l'Argentine remporter le titre face à la France, la FIFA a annoncé que ce match a battu un record en termes de nombre de spectateurs. Selon la FIFA, au moins 1,5 milliard de personnes ont regardé ce match à travers le monde, un nombre impressionnant qui dépasse celui de la finale de 2018 entre la France et la Croatie qui avait été regardée par 1,12 milliard de personnes.