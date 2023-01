Plus rien ne va entre Tina Glamour et sa mère. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la grand-mère de DJ Arafat s'est offusquée face à la posture adoptée ces derniers temps par Tina Glamour, la grand-mère du défunt daishikan. Dandi Lou Amenan a déclaré que sa fille avec son attitude empêche d'éventuels bienfaiteurs d'apporter une plus-value à la fondation Arafat. Depuis la mort du roi du Coupé décalé, Tina Glamour s'investit pour la poursuite de ses projets.

La fondation DJ Arafat fait partie de ses projets, mais apparemment, sa gestion n'est pas du tout appréciée par divers membres du clan familial. Dandi Lou Amenan, n'est pas passée par quatre chemins pour dire certaines vérités à sa fille. Cette dernière serait adepte des injures publiques et cela refroidirait les personnalités qui veulent accompagner la fondation Arafat à grandir.

Tina Glamour, connu pour son côté sulfureux, n'a pas tardé à réagir après les déclarations de sa mère. La femme de 58 ans a demandé à sa génitrice de ne plus se mêler des affaires de sa famille. "Je ne suis pas ta rivale. Mes enfants ne sont pas tes seuls petits-enfants. Sache que tu as échoué. A cause de toi, on ne fait que m'insulter sur la toile depuis.Tu n'as pas de cœur, mais c'est Dieu qui te voit. Ta fille que je suis est toujours endeuillée. Mais cela ne t'empêche pas de délirer sur mon nom et ceux de tes petits enfants, de proférer des mensonges à mon encontre. Tu m'as rendue plus forte. Mon fils ne va pas te pardonner." a déclaré l'artiste chanteuse. Le malaise est profond entre la fille et sa génitrice.