Triste nouvelle pour le gouvernement gabonais. Le ministre des Affaires étrangères Michaël Moussa Adamo est décédé ce vendredi après une crise cardiaque. Selon la presse gabonaise, le ministre des Affaires étrangères a eu une crise cardiaque pendant le conseil des ministres. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital militaire mais n'a malheureusement pas survécu. Proche du président Ali Bongo Ondimba il« a été victime d’un malaise cardiaque » et, « malgré les efforts des spécialistes », n’a pu être réanimé, selon un communiqué du gouvernement.

«Notre ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, s'en est allé ce jour. Il était un très grand diplomate, un véritable homme d'Etat. Pour moi, il était d'abord un ami, loyal et fidèle, sur lequel j'ai toujours pu compter. C'est une perte immense pour le Gabon.» a déclaré le président Ali Bongo sur Twitter. Michael Moussa Adamo était âgé de 62 ans et a débuté comme présentateur à la télévision. Lorsque Ali Bongo a été élu président, M. Moussa Adamo a été son conseiller spécial et confident au palais présidentiel.