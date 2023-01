L’humoriste et producteur français Omar Sy est monté au créneau pour répondre à ses détracteurs suite aux différentes critiques suscitées par sa déclaration sur la guerre en Ukraine lors d’une interview qu’il a accordée au quotidien francilien. L’homme dont les propos ont visiblement choqué une partie de la classe politique française n’est pas allé par quatre chemins pour resituer le débat et d’assumer pleinement ses déclarations qui sont au cœur de la polémique. « Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je le pense et je l'assume. Ce que je refuse de faire, c'est de me justifier. Parce que je ne dois rien à personne, je suis Français », a-t-il déclaré dans un entretien sur RTL ce mardi 3 janvier.

Pour le producteur français qui est en pleine promotion de l’hommage aux tirailleurs sénégalais, les mots qu’il a utilisés sont juste détournés. « C'est un peu un manège qui est en place depuis quelques années autour de ma personne », a répondu l’acteur français, qui est critiqué pour avoir dit dans le Parisien : « Je suis surpris que les gens soient si atteints par la guerre en Ukraine. Ça veut dire que quand c’est en Afrique, vous êtes moins atteints ? »

"On vient me chercher avec des polémiques"

« Comme d'habitude. Les gens qui savent lire comprennent ce que j'ai voulu dire », note-t-il. Il fait remarquer par la suite qu’« il y a un système qui est en place à chaque fois que je sors de ma petite cachette, avec ma petite barbe. On vient me chercher avec des polémiques pour que je rentre dans les explications ». Rappelons que ses propos avaient été diversement appréciés au sein de l’opinion publique française. « Il y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. Non, Omar Sy, les Français ne sont pas ’’moins atteints’’ par ce qui se passe ’’en Afrique’’. Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d’être menacés par des terroristes », a lancé sur Twitter l’eurodéputée Nathalie Loiseau.