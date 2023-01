Le génocide commis par Leopold II, roi des Belges, dans ce qui était alors la colonie belge de Congo est l'un des pires chapitres de l'histoire coloniale. Pourtant, sa responsabilité dans ce crime de masse est souvent minimisée ou ignorée. Il est estimé que jusqu'à 10 millions de Congolais ont été tués sous le règne de Leopold II, principalement à cause de la brutalité et des conditions de travail inhumaines imposées par les administrateurs coloniaux. Les populations locales ont été contrainte de travailler dans les plantations d'hévéa, sans rémunération, sous la menace de violences et de mutilations. Les villages ont été détruits, les femmes violées, les enfants enlevés pour être vendus comme esclaves.

Malgré ces atrocités, Leopold II a réussi à échapper à toute responsabilité pour ses actions. Il a présenté l'exploitation coloniale comme une entreprise philanthropique visant à "civiliser" les populations locales et à les protéger contre les trafiquants d'esclaves. Il a également utilisé sa richesse et son influence pour acheter des médias et des historiens pour minimiser les accusations de génocide et influencer l'opinion publique.

Il est important de noter que cela ne se limite pas au passé, même aujourd'hui, le rôle de Leopold II dans le génocide congolais est souvent minimisé ou ignoré dans l'histoire officielle belge et dans les monuments publics en Belgique. Il est important de continuer à rappeler cette histoire et de rendre justice aux victimes du génocide congolais pour que cela ne se reproduise jamais.

Un enrichissement démesuré

Leopold II s'est enrichi de manière considérable grâce à sa gestion de la colonie belge du Congo. Il a créé la Société internationale du Congo en 1876, qui avait le monopole de l'exploitation des ressources naturelles du Congo. Le roi était propriétaire personnel de cette société et en tirait donc des revenus considérables. Les principales ressources exploitées étaient le caoutchouc et l'ivoire, qui étaient très demandés sur les marchés européens de l'époque. Leopold II a également imposé des taxes élevées sur les populations locales pour l'exploitation de ces ressources, augmentant encore ses revenus. En outre, il a également obtenu des subventions et des prêts considérables de la part des gouvernements belges pour financer ses projets coloniaux.