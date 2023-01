Le Comité olympique russe a exprimé son mécontentement face à la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky de bannir les athlètes russes des prochains Jeux olympiques. Le patron du comité russe, Stanislav Pozdniakov, a déclaré que les athlètes russes doivent participer aux Jeux sous les mêmes conditions que les autres athlètes. Il a également affirmé que toutes les conditions supplémentaires, en particulier celles qui ont une composante politique, sont inacceptables pour le mouvement olympique.

Le Comité international olympique (CIO) s'aligne sur le comité russe en déclarant que les athlètes ne doivent pas être exclus de la compétition en fonction de leur passeport. Cependant, la maire de Paris (qui accueille les prochains jeux olympiques), Anne Hidalgo, a expliqué que, bien qu'elle ne veuille pas priver les athlètes de leur compétition, elle pense et plaide, comme une grande partie du mouvement sportif, pour que les athlètes russes ne participent pas sous la bannière de leur pays.

Ces déclarations montrent que la question de la participation des athlètes russes aux prochains Jeux olympiques est controversée et source de débat au sein du mouvement sportif international. Bien que le CIO et le comité russe défendent la participation de tous les athlètes, il semble que certaines personnes puissent être en désaccord avec cette perspective et souhaitent un bannissement des athlètes russes en raison de considérations politiques.

Les autorités ukrainiennes furieuses

La probable participation de sportifs russes sous bannière neutre aux Jeux olympiques de 2024 a provoqué une réaction furieuse de la part de la présidence ukrainienne. Le conseiller de la présidence, Mykhaïlo Podoliak, a accusé le Comité international olympique (CIO) d'être « un promoteur de la guerre, du meurtre et de la destruction » sur Twitter. Podoliak a fait une attaque personnelle contre Thomas Bach, le président allemand du CIO. Il a mis en doute l'intégrité du CIO, affirmant que le CIO regarde avec plaisir la Russie détruire l'Ukraine et offre ensuite à la Russie une plateforme pour promouvoir le génocide des Ukrainiens. Les déclarations de Podoliak montrent une frustration profonde quant à la participation de sportifs russes et biélorusses aux Jeux olympiques.

En fin de compte, la décision de permettre ou non aux athlètes russes de participer aux prochains Jeux olympiques sera prise par les autorités compétentes du CIO, qui devront tenir compte des différents points de vue exprimés. Quelle que soit la décision finale, il est important de rappeler que les athlètes sont des participants innocents et que la priorité devrait toujours être de garantir leur participation dans les meilleures conditions possibles.