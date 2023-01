Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a procédé mercredi à de nouvelles nominations pour diriger l’offensive russe en Ukraine, a annoncé le ministère russe de la Défense selon Tass. Le chef d'état-major russe, le général Valeri Guerassimov, est désigné désormais commandant du groupe conjoint des forces combattant en Ukraine. Ses adjoints sont le commandant en chef des forces aérospatiales, le général Sergueï Sourovikine (précédemment commandant des forces), le commandant en chef des forces terrestres, le général Oleg Salioukov, et le chef adjoint de l'état-major général des forces armées russes, le général Alexeï Kim.

Cette nouvelle décision est due à l'élargissement de l'échelle des missions de l’opération spéciale ce qui nécessite une interaction plus étroite entre les branches des forces armées, ainsi que l'amélioration de la qualité de tous les types de soutien et l'efficacité du commandement et du contrôle des groupements de troupes, explique le ministère.