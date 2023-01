L'ancien roi Constantin II de Grèce est décédé à Athènes après une hémorragie cérébrale, rapporte le site grec Newsbomb.gr. Constantin II, 82 ans, a subi une hémorragie cérébrale aiguë dans sa maison à Athènes et a été transféré dans un état critique à l'hôpital Hygeia, où il est passé sept jours, entouré de ses proches. Pour rappel, le défunt roi était descendant de la famille royale de Schleswig-Holstein-Glücksburg. Cousin du roi Charles III (Royaume-Uni) et le parrain de son fils aîné le prince William. Il était marié à la princesse Anne-Marie de Danemark avec qui il a eu cinq enfants. La Grèce a aboli la monarchie en 1974. Constantin II a quant à lui quitté le pays en 1968 et a vécu un exil à Londres pendant 40 ans avant son retour final en 2013.