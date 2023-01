La France sera le seul pays à accueillir, pour la première fois depuis près de 50 ans, le sarcophage du pharaon égyptien Ramsès II dans le cadre de l'exposition "Ramsès et l'Or des pharaons", rapporte le Parisien. L'exposition organisée par l'entreprise américaine World Heritage Exhibitions, a déjà été présentée à Huston et à Boston et se trouve actuellement à San Francisco. Il est cependant à noter que les autorités égyptiennes n'ont consenti à envoyer le sarcophage qu'en France, ce qui constitue un geste de confiance ayant sa propre histoire, précise le journal. Ainsi, le cercueil du pharaon a déjà été exposé à Paris en 1976, au Grand Palais au bord de la Seine.

L'exposition "Ramsès et l'Or des pharaons" ouvrira ses portes au public à la Villette, dans le nord de Paris, du 7 avril au 6 septembre. Elle présentera au total plus de 180 objets: des momies d'animaux, des statues, des sarcophages, des masques rituelles, des bijoux et des amulettes. Les organisateurs espèrent répéter le succès de l'exposition "Toutankhamon, le trésor du pharaon" qui a attiré en 2019 un nombre record de visiteurs: 1,4 millions de personnes.