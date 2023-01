Quelques jours après la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour Constitutionnelle, c’est le temps des bilans. A l’Union Progressiste le renouveau (UPR), la contribution du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) est scrutée avec assez d’attention. Et pour beaucoup, c’est une déception. En juillet dernier, sa fusion avec l’Union Progressiste avait fait grand bruit. Le PRD était, toutes proportions gardées, le plus grand parti de l’ère politique post-conférence nationale au regard de sa constance et de ses performances électorales. Certains n’avaient pas hésité à dire que la fusion de ces deux partis donnera un vrai monstre politique qui va régner sur tout le sud-Bénin.

Très jaloux des attributs du parti, Me Adrien Houngbédji avait réussi à sauvegarder le logos arc-en-ciel du parti qui vient coiffer le baobab traditionnel de l’Union Progressiste. De même, le cri de ralliement fétiche du parti « Tchoco Tchoco » a trouvé une place de choix dans le slogan du nouveau parti UPR. C’était donc le deal parfait où chacune des deux forces y a trouvé du sien dans la grande formation ainsi créée. On s’attendait donc à un raz-de-marée lors des élections législatives de janvier 2023 dans certaines circonscriptions électorales. C’est le cas des 15è, 19è et 20è circonscriptions où le PRD a toujours régné en maître. Dans ces trois circonscriptions, le parti a réussi également une bonne synthèse de liste en faisant le bon dosage entre les néophytes du PRD et ses anciens lieutenants. Dans la 15è, le PRD a pu arracher la 2è place sur la liste. Dans la 19è qui comprend la ville de Porto Novo où aucun parti ne l’a jamais battu depuis 1990, l’UPR a confié les deux premiers postes au PRD. Dans la 20è, le parti n’a réussi à arracher les 3è et 4è places. Les deux premiers étant revenus à deux députés en exercice que sont Justin Agbodjèté et Augustin Ahouanvoebla réputés très influents dans cette circonscription.

Mode résiduel

Mais les résultats ont prouvé que l’UPR n’a pas fait un bon score dans ces circonscriptions données. Dans la 15è circonscription, le parti s’en est sorti avec 1 seul siège. Dans la 19è, elle arrive à sortir la tête du nez avec 2 sièges sur 5 grâce aux votes dans... Lire la suite dans le journal PDF